Priqojinlə ölən yeganə qadın haqda maraqlı faktlar - FOTO

Ötən gecə Rusiyanın Tver vilayətində qəzaya uğrayan "Vaqner"in rəhbəri Yevgeni Priqojin olan şəxsi təyyarənin göyərtəsində 39 yaşlı Kristina Raspopova da (Yadrevskaya) olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kristina Çelyabinsk vilayətinin Yemanjelinsk şəhər prokurorunun müavini Yevgeni Raspopovun böyük bacısıdır. Hər ikisi Qazaxıstanda anadan olublar.

Rus mətbuatı yazır ki, bir vaxtlar Moskvanə fəth etmək üçün Sankt-Peterburqa köçən Kristina daha sonra "MNT Aero"da stüardessa işləməyə başlayıb. Adının hallanmasını istəməyən mənbə bildirib ki, Kristinanın qardaşı bacısının Priqojinin təyyarəsində uçduğunu bilmirmiş.

“O, həmişə güclü xarakterə malik olub. O, yüksəkliklərə çatmaq, karyera qurmaq üçün Moskvaya getmişdi. Ailəsi ilə çox da əlaqə saxlamırdı. Şəxsi, varlıların təyyarələrində stüardessa kimi işləyirdi", - deyə mənbə bildirib.

Uçuş günü Kristina uçuşun gecikməsindən də şikayətlənibmiş. O, şəxsi bloqunda uçmağa hazır olduğunu göstərən bir fotoşəkil yayımlayıb. Həmin kadrda qızın səhər yeməyi və tam çamadanı görünür.

Xatırladaq ki, Yevgeni Priqojinin şəxsi təyyarəsi ilə faciə avqustun 23-də axşam saatlarında paytaxtın Şeremetyevo hava limanından Sankt-Peterburqa uçarkən baş verib. Təyyarədə yeddi sərnişin və üç ekipaj üzvü olub.

Aidə / METBUAT.AZ



