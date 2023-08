Xalq artisti Aygün Kazımova Laçına yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pop diva bu barədə şəxsi instaqram hesabında video yayımlayıb.

O paylaşımına "Yaşa, doğma Azərbaycan” qısa şərhini əlavə edib.

Xalq artisti Laçın günü münasibəti ilə keçiriləcək konsertdə çıxış edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.