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“Sabah” daha bir amerikalı basketbolçunu transfer etdi

“Sabah” daha bir amerikalı basketbolçunu transfer etdi
18:17 26 Avqust 2023
83 İdman
Metbuat.az
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“Sabah” basketbol klubu daha bir transfer həyata keçirib.

Klubdan verilən məlumata görə, amerikalı Mayk Holtonla 1 illik müqavilə bağlanıb.

32 yaşlı basketbolçu peşəkar karyerası ərzində Ukrayna, İsrail, Almaniya, Fransa və Avstriyada çıxış edib. Holtonun sonuncu komandası Avstriya Superliqasında mübarizə aparan “Pölten” olub. 2022/2023 mövsümündə 28 oyuna çıxan idmançı hər matçda orta hesabla 21 xal toplayıb.

Qeyd edək ki, “Sabah” bu gün digər amerikalı basketbolçu Kivon Devonportu heyətinə qatıb.

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