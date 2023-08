“Sabah” daha bir amerikalı basketbolçunu transfer etdi

“Sabah” basketbol klubu daha bir transfer həyata keçirib.

Klubdan verilən məlumata görə, amerikalı Mayk Holtonla 1 illik müqavilə bağlanıb.

32 yaşlı basketbolçu peşəkar karyerası ərzində Ukrayna, İsrail, Almaniya, Fransa və Avstriyada çıxış edib. Holtonun sonuncu komandası Avstriya Superliqasında mübarizə aparan “Pölten” olub. 2022/2023 mövsümündə 28 oyuna çıxan idmançı hər matçda orta hesabla 21 xal toplayıb.

Qeyd edək ki, “Sabah” bu gün digər amerikalı basketbolçu Kivon Devonportu heyətinə qatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.