Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 26-da ilk dəfə olaraq Laçın şəhəri günü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, möhtəşəm atəşfəşanlığı şəhərin hər bir tərəfindən izləmək mümkün olub.

Atəşfəşanlıq böyük maraqla qarşılanıb.

