Təyyarədəkilərin yarısı qəzadan sağ çıxıb

Təyyarə qəzasında hazırkı məlumata görə 32 nəfər sağdır, onların müalicəsi aparılır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bunu keçirilən brifinqdə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov deyib.

O bildirib ki, hazırda Qazaxıstanın Prokurorluq orqanları ilə qarşılıqlı cinayət işinin istintaqı prosesi davam etdirilir:

"Cinayət işinin istintaqı ilə bağlı bütün versiyalarla bağlı işlər aparılır. İstintaqla bağlı hər hansı bir nəticə deyə bilmirik. Bütün versiyalarla bağlı işlər aparılır, müvafiq ekspertizalar həyata keçirilir. Azərbaycan Baş Prokurorunun müavinin rəhbərliyi istintaq qrupu Qazaxıstana ezam olunub, orada iş başındadır".

Qeyd edək ki, ilkin məlumata görə, təyyarədə 67 nəfər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.