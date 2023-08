Türkiyənin Milli İstihbarat Təşkilatı (MİT) PKK/KCK terror təşkilatının sözdə İraq-Suriya üzrə kuryer "zabiti"nə qarşı nöqtə əməliyyatı həyata keçirib.

Metbuat.az yerli KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əməliyyatla "Doğan" kod adlı Kadri Encun məhv edilib.

Bildirilir ki, sözügedən terrorçu Pənçə-Kilit əməliyyatlarına qarşı Qara, Zap, Metina və Haftanində əməliyyat keçirəcək terror qruplarının keçidini təmin edirmiş.

