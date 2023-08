Avqustun son günləri bu bürclərin planları alt-üst ola bilər

Merkuri retrogradı həmişə çətinliklər gətirir. Bu dövrdə yeni layihələrə başlamamaq və riskli investisiyalardan imtina etmək daha yaxşıdır.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların sözlərinə görə, Qız bürcündə olan Mars Balıqlar bürcündə retrograd Neptunla qarşıdurmaya girib. Bəzi əlamətlər sanki qara zolaq yaranmış kimi hiss edəcəklər: stress və məyusluq həyatı sözün əsl mənasında dolduracaq. Gözləntiləri buraxmağı öyrənin və hər şeyi idarə edə bilməyəcəyinizi başa düşməyə çalışın - bir çox şey və hadisələr heç sizdən asılı deyil.

Günəş də Qız bürcünə doğru hərəkət edəcək. Şir bürcü mövsümündə, xüsusən də 16 avqustda yeni aydan əvvəl, çox güman ki, yaradıcılıq və ilham partlayışları yaşamısınız.

Yeni nailiyyətlər, səyahətlər, risklər və perspektivli öhdəliklər istəyirdiniz. Cəsarətli Şir bürcü rasional Qız bürcü ilə əvəz olunur, onları dayanmağa, düşünməyə və problemləri yenidən düşünməyə məcbur edir. Avqustun 24-dən sentyabrın 16-dək Merkuri retrogradı dərin dəyişikliklər üçün ideal dövr olacaq.

Qoç

Qız bürcü mövsümü qarşımızdadır və bu bürc sağlamlıq və bədənlə sıx bağlıdır. Buna görə də, həkim müayinəsinə yazılmalı, idmanla məşğul olmalı, pis vərdişlərdən imtina etməlisiniz. Əvvəlcə enerjinizi idarə edin, qalanları yerinə düşəcək. Sizi maraqlandıran mövzuları araşdırmağa vaxt ayırın.

Buğa

Xoşbəxtliyin sirri sizin üçün çox sadədir - sadəcə olaraq hər şeyin necə olacağına dair bütün gözləntilərdən imtina edin. İnsanları dəyişdirmək istəyini buraxın. Arqumentləri buraxın - onlar fayda gətirməyəcəklər. Sadəcə həyatdan zövq almağa çalışın.

Əkizlər

Evdə rahatlıq yaradın. Ev bitkisi alın və ya mebelinizi dəyişdirin. İndi yalnız emosiyalarla çətin bir dövrdən keçmək və adi işinizi etmək lazımdır.

Xərçəng

Sizin daxili tənqidçiniz sadəcə olaraq sülh içində yaşamağınıza imkan vermir. Son vaxtlar çox sərtləşib. Həqiqətən enerjinizi necə sərf etmək istədiyinizi düşünün. Yaradıcılığa və ilham tapmağa diqqət yetirin.

Şir

Xərcləmə vərdişlərinizə diqqətlə baxın. Ya yeni gəlir mənbələri axtarmalı, ya da qənaət rejiminə keçməli olacaqsınız. İş yerində rəhbərliklə danışmağa çalışın. Bu doğru hiss olunursa, maaş danışıqları planları hazırlayın.

Qız bürcü

Qoy praktiklik emosiyalardan üstün olsun, gündəlik işlərlə məşğul olun və həyatınıza nizam-intizam daxil edin. Mükəmməllikdən imtina etməli və unikallığınızı qəbul etməlisiniz.



Tərəzi

Vacib qərarlar qəbul etməlisiniz. Ulduzlar sizə intuisiyanıza və bədəninizin müdrikliyinə etibar etməyi öyrənməyi məsləhət görür.

Əqrəb

Planlarınız çoxdur. Xəyallarınızın necə reallığa çevrilə biləcəyini düşünün. Risk etməkdən qorxmayın, amma praktik olun. Addım-addım əsas məqsədə çatacaqsınız.

Oxatan

Özünütəhsil ilə məşğul olun. CV-ni cilalamağa və perspektivli vakansiyaları nəzərdən keçirməyə çalışın. Yüksək standartlara cavab verən kiçik vərdişlər müvəffəqiyyətinizə yol açmağa kömək edəcəkdir

Oğlaq

Uyğunlaşmaqdan və həyat dəyişikliklərini izləməkdən qorxmayın. Səyahət və ya təhsillə bağlı planlarınız varsa, risk götürün və inamla irəliləyin. Siz uğura gedən yolunuzu tapdınız.

Dolça

Maliyyə problemləri sözün əsl mənasında sülh içində yaşamağa imkan vermir. Kredit və borclarla bağlı bütün məsələləri həll etməyə çalışın. Etibarlı tərəfdaşlarla müzakirələr və danışıqlar faydalı olacaq.

Balıq

Münasibətlərdə problemlər yarana bilər - və hamısı tərəfdaşı eşitmək istəməməsi və bacarıqsızlıq səbəbindən. Harmoniyanı həyata qaytarmaq istəyirsinizsə, ünsiyyət qurmağa çalışın.

