Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Tacikistana başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Tacikistanın bir sıra bölgələrində leysan yağış və torpaq sürüşməsi nəticəsində çoxlu sayda insan tələfatının yaşanması xəbərinə dərindən kədərləndik. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Dost Tacikistan hökuməti və xalqı ilə həmrəyik", - başsağlığı mətnində bildirilib.

