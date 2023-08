Müğənni Vüqar Muradovun atası dünyasını dəyişib.

Metbua.az xəbər verir ki, bu barədə ifaçı özü məlumat verib.

O, "Qoca çinar yıxıldı, kürəyimi qırdı getdi,atam yoxdur artıq, tərk etdi bizi,yetim qaldım, atasız qaldım", - sözlərini qeyd edib.



