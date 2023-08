ABŞ Yaponiyaya uzaqmənzilli qanadlı raketlər verir

ABŞ Dövlət Departamenti Yaponiyaya 104 milyon dollar dəyərində uzaqmənzilli qanadlı raketlərin və müvafiq avadanlıqların satışını icazə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yazılı açıqlamaya görə, ABŞ Dövlət Departamenti 104 milyard dollar dəyərində 50 ədəd "JASSM-ER" uzun mənzilli qanadlı raket və əlaqədar avadanlıqların göndərilməsinə icazə verib. Satışın təsdiqi ilə bağlı Konqresə bildiriş göndərilib. Məlumata görə, ABŞ Konqresi Departamentin qərarına etiraz etməzsə, administrasiya paketin məzmunu ilə bağlı satışın təsdiq edildiyi ölkə ilə danışıqlara başlayacaq.

Qeyd edək ki, Yaponiya hərbi xərcləri dəfələrlə artırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.