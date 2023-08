Aparıcı-aktyor Elcan Rəsulov özəl məktəblərin və liseylərin illik təhsilhaqlarının yüksək olmasından gileylənib.

Metbuat.az "Axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə aktyor sosial media hesabında yazıb.

"İki uşağı olan ata ayda nə qədər qazanmalıdır ki, övladları illiyi 43 min 673 manat olan məktəbdə oxusun?

Amma uşağı həmişə bahalı məktəbdə oxudun ki, özü bir şey olmasa da, heç olmasa sinif yoldaşları hörmətli adamlar olsunlar, onu da qabağa çəksinlər" deyə, Elcan paylaşımında qeyd edib.

