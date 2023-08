Azərbaycanı beynəlxalq fiqurlu konkisürmə yarışlarında təmsil edən yeniyetmə idmançı Səbinə Əliyeva avqustun 30-da Avstriyanın Linz şəhərində keçiriləcək ISU yeniyetmələr üzrə Qran-Pri yarışında iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı və məşqçi Vitali Novikov bu gün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan sözügedən ölkəyə yola düşüblər.

Sentyabrın 2-dək davam edəcək yarışda idmançımız 80-ə yaxın ölkənin fiqurlu konkisürəni arasında yüksək nəticə uğrunda mübarizə aparacaq.

