Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna ordusuna məxsus top sursatları ilə dolu qatarın yüksək dəqiqlikli silahlarla məhv edildiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi açıqlama verib. Bildirilib ki, rusiyanın kəşfiyyat bölməsi qatarın boşaldıldığı stansiyasa gələrək, vaqonların silah daşıdığını müəyyən edib. Ardınca hədəfin koordinatları raket kompleksi qrupuna ötürülüb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi qatarın vurulduğu anların görüntüsünü də paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.