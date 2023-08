Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov və Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanın görüş tarixi və yeri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, nazirlər avqustun 31-də Moskvada danışıqlar aparacaqlar.

