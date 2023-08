Türkiyənin məşhur aktyoru Ünal Silver vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, o, "Diriliş: Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Bir bulud olsam", "Eşkiya dünyaya hökümdar olmaz" və s. kimi məşhur filmlərdə yer alıb.

