Ukrayna Qərbi Rusiya ilə birbaşa münaqişəyə çəkmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukayna bunun üçün bir sıra üsullara əl atır. Peskovun sözlərinə görə, Rusiya xüsusi əməliyyatlar başlayandan bəri qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün lazım olan tədbirləri həyata keçirəcək. Peskov bildirib ki, Moskvanın qarşıya qoyduğu məqsədlərində dəyişiklik yoxdur.

