Tanınmış aparıcı Natəvan Babayeva uzun müddət onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdikdən sonra 46 yaşında dünyasını dəyişdi. Natəvan Babayeva AzTV-dən öncə uzun illər ANS televiziyasının aparıcısı olub.

Metbuat.az News24.az-a istinadən tanınmış aparıcı Natəvan Babayevanın məzarının görüntüsünü təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.