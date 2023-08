Sabiq DYP rəisi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yaxınlarının Milli.az-a verdiyi məlumata görə, polkovnik Fərman Abdullayev qəfil ürək tutmasından dünyadan köçüb.

Qeyd edək ki, əsl adı Fərman olan DYP rəisi cəmiyyət arasında Elxan Abdullayev kimi tanınırdı.

Fərman Abdullayev Bakının bir çox rayonlarında - Yasamal, Qaradağ, Nərimanov rayonlarında DYP rəisi vəzifəsində çalışıb. Mərhum 3 il əvvəl təqaüdə çıxmışdı.

