Xəbər verdiyimiz kimi, ali məktəblərin bakalavr pilləsinə qəbul olunmaq istəyən abituriyentlərin ixtisas seçimi avqustun 28-də başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirmənin nəticələri bu həftənin sonuna kimi elan olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.