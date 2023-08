Sentyabrın 12-də "iPhone 15"in təqdimat mərasimi olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət özü məlumat yayıb.

Belə ki, "iPhone 15", "iPhone 15 Plus", "iPhone 15 Pro" və "iPhone 15 Pro Max" 12 sentyabr saat 10:00-da elan ediləcək. Həmişə olduğu kimi, təqdimat "apple.com" saytında və Apple TV proqramında onlayn yayımlanacaq.

