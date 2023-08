Rusiya prezidenti Vladimir Putin Belarusun dövlət başçısı Aleksandr Lukaşenkonu ad günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Teleqram tətbiqində yayımlanan təbrikdə çoxşaxəli Rusiya-Belarus əməkdaşlığı xüsusilə vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Rusiya İttifaq dövləti formatında daha da genişlənməni təmin edəcək.

Məlumat üçün bildirək ki, Aleksandr Lukaşenkonun 69 yaşı tamam olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.