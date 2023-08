“Qalatasaray" - "Molde" matçında futbolda az görülən hadisə - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Qalatasaray" "Molde" klubları arasında baş tutan qarşılaşmalardakı detal diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Qalatasaray” hər iki oyunda cərimə zərbəsindən qol vura bilib. Qəribəsi budur ki, hər iki cərimə zərbəsində top eyni futbolçuya dəyərək qapıya daxil olub. Belə ki, səfər oyununda “Qalatasaray” futbolçusu Serxio Oliveyra matçın 25-ci dəqiqəsində cərimə zərbəsi ilə qola imza atıb. Oliveyranın vurduğu top "Molde"nin yarımmüdafiəçisi Martin Ellinqsenə dəyib və tora daxil olub. İstanbulda keçirilən oyun zamanı da cərimə zərbəsi zamanı top "Molde"nin yarımmüdafiəçisi Martin Ellinqsenə dəyib və tora daxil olub.

Qeyd edək ki, səfərdə 3-2 hesabı ilə qələbə qazanan “Qalatasaray” cavab oyununda rəqibindən 2-1 üstün olub.

