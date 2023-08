Xətai rayonunda yerləşən "Medica Hospital"da xəstə əməliyyat zamanı ölüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokuroluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, avqustun 29-da 1961-ci il təvəllüdlü Nailə Mustafayevanın Xətai rayonunda yerləşən "Medica Hospital" xəstəxanasında sağ ayağının amputasiyası cərrahi əməliyyatı zamanı ölməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

