Azərbaycan – İordaniya oyununun biletləri satışa çıxarılıb

Sentyabrın 12-də keçiriləcək Azərbaycan – İordaniya yoldaşlıq oyununun biletləri satışa çıxarılıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma saat 20:00-da “Dalğa Arena"da baş tutacaq.

Biletlərin qiymətləri və satış ünvanları belədir:

1-ci kateqoriya – 5 manat

2-ci kateqoriya – 2 manat

VIP – 10 manat

iTicket.az satış məntəqələri:

Gənclik Mall

28 Mall

Heydər Əliyev Sarayının kassası

Köşk 1 (Sahil m. M.Rəsulzadə 3)

Köşk 2 (Bülbül prospekti, Nizami küç.)

1 Saylı ASAN xidmət mərkəzi

2 Saylı ASAN xidmət mərkəzi

3 Saylı ASAN xidmət mərkəzi

4 Saylı ASAN xidmət mərkəzi

1 Saylı Sumqayıt Regional ASAN xidmət mərkəzi

