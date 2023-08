2023-2024-cü tədris ilinin payız semestrində Təhsil Tələbə Krediti almaq üçün bu günə qədər 3 342 tələbə müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Tələbə Kredit Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, müraciət edənlərdən 1 712 nəfərə kredit verilib. Onlardan 523-ü sosial, 1 189-u isə standart təhsil kreditidir.

Qeyd edək ki, müraciət edənlərdən 168-nə imtina verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.