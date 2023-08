Azərbaycana bu ilin yanvar-iyul aylarında idxal olunan balıq və dəniz məhsulları idxalı artıb.

Metbuat.az Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, hesabat dövründə ölkəyə dəyəri 17 milyon dəyərində balıqlar və xərçəngkimilər, molyusklar və digər su onurğasızları idxal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 milyon dollar çoxdur.

Hesabat dövründə ölkənin balıq və dəniz məhsulları ixracı isə 770 min dollar dəyərində olub. Bu da ötən ilin eyni dövrünə görə 4 dəfə çoxdur.

