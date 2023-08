Bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə aparılan müsabiqənin nəticələri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Abituriyentlər bakalavriat səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə aparılan müsabiqənin nəticələrinə baxmaq üçün şəxsi kabinetin istifadəçi adı (FİN) və parolunu buradakı müvafiq sahələrə daxil edib "Daxil ol" düyməsini basmaqla öyrənə bilərlər.

