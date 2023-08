Qarabağdakı qondarma rejimin "rəhbəri" Arayik Arutyunyanın yaxın saatlarda istefa verəcəyi iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Hraparak" nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, onunla bərabər "dövlət naziri" Qurgen Nersisyan yaxın iki saat ərzində istefa verəcək.

Nəşr həmçinin qeyd edib ki, Arutyunyanı "Təhlükəsizlik Şurasının" katibi Samvel Şahramanyan əvəz edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.