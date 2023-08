"Əgər Ukrayna əks-hücum əməliyyatlarında uğursuz olsa, Vladimir Zelenskini istefaya göndərə bilərlər".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu sözləri keçmiş ABŞ kəşfiyyatçısı Skot Ritter deyib. Onun sözlərinə görə, Zelenskinin aradan götürülməsi üçün hər şey hazırdır, onu Ukrayna hərbçiləri devirəcəklər.

"Ukrayna prezidenti bundan qaça bilməyəcək" - deyə, kəşfiyyatçı bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.