Ermənistan müxalifəti sentyabrın 2-ə mitinq keçirəcək.

Metbuat.az "News.am"a istinadən xəbər verir ki, İrəvanın "Azatutyun" meydanında keçiriləcək mitinqdə ölkənin ikinci prezidenti Robert Köçəryan da iştirak edəcək. Bu barədə onun ofisinin koordinatoru Baqrat Mikoyan məlumat verib.

Mitinq Paşinyan hakimiyyətinin Qarabağ siyasətinə etiraz xarakteri daşıyacaq.

