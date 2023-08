Bakıda keçirilən şahmat üzrə Dünya kubokundakı çıxışı ilə diqqət çəkən hindistanlı Rameşbabu Praqqnanandha ölkəsinə qəhrəman kimi qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pərəstişkarları hava limanında onu alqışlarla qarşılayıb.

Qeyd edək ki, Hindistanda “Praq” kimi tanınan şahmatçının 18 yaşı var. O, Bakıda finalda norveçli Maqnus Karlsenə məğlub olaraq turniri ikinci pillədə başa vurub.

