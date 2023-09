Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Belarusda hərbi təlimlərə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərdən sonra Ukrayna Belarusla sərhədi gücləndirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin komandanı, general Sergey Nayevin sözlərinə görə, komandirlərə Ukraynanın dövlət sərhədinin müdafiəsini gücləndirmək və bütün döyüş mövqelərində sayıqlığı artırmaq üçün dəqiq tapşırıqlar verilib.

General düşmənin hərəkətinə adekvat cavab veriləcəyini bəyan edib.

