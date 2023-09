Putin və Ərdoğan arasında danışıqların tarixi və yeri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, görüş sentyabrın 4-də Soçidə keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.