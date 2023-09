Aparıcı Rəqsanə İmir çalışdığı "Space" televiziyasında yeni mövsümdən etibarən fərqli lahiyə ilə efirə çıxacaq.

Metbuat.az "Bizim.Media"ya istinadla xəbər verir ki, İmir sözügedən kanalda "Space maqazin" verilişinin aparıcaq.

Artıq proqramın yeni anonsu çəkilib və tezliklə kanalda yayıma buraxılacaq.

Bundan əvvəl "Space maqazin" verilişinin aparıcısı Aytən Leylaqızı olub. O, həftələr əvvəl həm kanal, həm də verilişlə yollarını qalmaqallı şəkildə ayırdığını açıqlamışdı.

