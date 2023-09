"Fənərbağça" və "Beşiktaş"ın rəqibləri bilindi - QRUPLAR

Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin püşkü atılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Avropanın üçüncü dərəcəli klub turnirində mübarizə aparan 32 komanda 8 qrupa bölünüb.

Azərbaycan komandalarının olmadığı qrup mərhələsində çıxış edəcək qardaş Türkiyə təmsilçilərinin rəqibləri də bəlli olub. “Fənərbaxça” və “Beşiktaş” qrupdan çıxmaq yolundakı rəqiblərini tanıyıb.

Qrup mərhələsi sentyabrın 21-də başlayacaq. Birinci yeri tutan komandalar 1/8 finala yüksələcək. 2-ci yer sahibləri pley-offda Avropa Liqasının üçüncüləri ilə qarşılaşacaq.

A qrupu

“Lill” (Fransa)

“Slovan” (Slovakiya)

“Olimpiya” (Sloveniya)

“Klasksvik” (Farer adaları)

B qrupu

“Gent” (Belçika)

“Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail)

“Zarya” (Ukrayna)

“Breydablik” (İslandiya)

C qrupu

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)

“Viktoriya” (Çexiya)

“Astana” (Qazaxıstan)

“Balkani” (Kosovo)

D qrupu

“Brügge” (Belçika)

“Bodo Qlimt” (Norveç)

“Beşiktaş” (Türkiyə)

“Luqano” (İsveçrə)

E qrupu

“Alkmaar” (Niderland)

“Aston Villa” (İngiltərə)

“Legiya” (Polşa)

“Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)

F qrupu

“Ferensvaroş” (Macarıstan)

“Fiorentina” (İtaliya)

“Genk” (Belçika)

“Çukariçki” (Serbiya)

G qrupu

“Ayntraxt” (Almaniya)

PAOK (Yunanıstan)

HİK (Finlandiya)

“Aberdin” (Şotlandiya)

H qrupu

“Fənərbaxça” (Türkiyə)

“Lüdoqorets” (Bolqarıstan)

“Spartak” (Trnava, Slovakiya)

“Nordsyelland” (Danimarka)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.