"Mançester Yunayted" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" Sofyan Amrabatı sıralarına qatıb. Bu barədə məlumatı insayder Fabrisio Romano yayıb.

Klubun 27 yaşlı futbolçu üçün 25 milyon avro ödədiyi qeyd olunub.

