Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) avqust ayında koronavirusa yoluxma sayında artım olduğunu bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST-ün hesabatına görə, bu artım ötən aylarla müqayisədə 38% çoxdur.

Ümumilikdə, son 1 ayda dünyada 1,4 milyondan çox insan virusa yoluxub, 1800-dən çox insan virusun qurbanı olub.

Hesabatda həmçinin bildirilib ki, COVİD-19-dan ölüm sayında 50% azalma var.

