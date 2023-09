Xəzər dənizində suiti insanlara hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Görüntülərin Bakı çimərliklərinin birində qeydə alındığı deyilir.

Həmin videonu təqdim edirik:

