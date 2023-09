"Mançester Yunayted"in hücumçusu Meyson Qrinvud "Xetafe"də forma geyinəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Oyunçu bir illik icarə əsasında İspaniya klubuna keçib.

