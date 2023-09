Əməkdar artist, Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru Aslan Şirin onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Xalq artisti Ramiz Məliklə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az olke.az-a istinadən xəbər verir ki, o, fotonun şərh bölümündə ürək sözlərini yazıb.

"Siz mənim üçün çox önəmli birisiniz. Xətriniz əzizdir, Ramiz müəllim. Nə yaxşı ki, sizi tanımışam. Allah sizə uzun ömür versin”,- deyə o qeyd edib.

Xalq artistinin xeyli çəki itirməsi diqqətlərdən yayınmayıb.

Qeyd edək ki, Ramiz Məlik evdində müalicə alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.