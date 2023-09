"Qalatasaray" İtaliyanın "Latsio" klubundan Matias Vecino Falero ilə anlaşıb.

Metbuat.az "NTV Spor"a istinadən bildirir ki, 32 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2+1 illik müqavilə imzalanacaq. Uruqvaylı oyunçu İstanbulda tibbi müayinədən keçdikdən sonra rəsmi müqavilə imzalanacaq.

Bu, İstanbul təmsilçisinin 12-ci transferi olub.



Qeyd edək ki, Falero kariyerası ərzində "Fiorentina", "Kalyari", "Empoli" və "İnter" forması geyinib.

