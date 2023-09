Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasına yeni sözçü təyin edilib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb. Əmrə əsasən, tanınmış jurnalist İsmayıl Nəsibli Kollegiyanın mətbuat katibi vəzifəsinə təyin olunub.

Qeyd edək ki, İ.Nəsibli uzun müddət media sahəsində çalışıb. Onun son iş yeri "Report" İnformasiya Agentliyi olub. Jurnalist həmin Agentlikdə redaktor vəzifəsində işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.