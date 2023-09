1 noyabr 2022-ci il tarixdən bu günədək valideyn himayəsindən məhrum uşaqların müəssisəyə yerləşdirilməsi ilə bağlı 500 uşaq üzrə 367 müraciət daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sosial Xidmətlər Agentliyindən xəbər verilib.

Bildirilib ki, onlardan 222 uşaq ailə himayəsində saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.