İstanbulun Maltepe bölgəsində meşəlik ərazidə güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadusə yerində yanğınsöndürənlər cəlb olunub. Həm qurudan, həm havadan yanğının söndürülməsi üçün işləri görülür.

Yanğının səbəbi bilinmir.

