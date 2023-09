Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun sentyabrın 10-da Ermənistana səfər edəcəyi gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-i məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, məsələ ilə rəsmi Paris hər hansı açıqlama verməyib.

