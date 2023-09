Aktyor Rafael İsgəndərov 33 il əvvələ aid olan arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, fotoda əməkdar artist Coşqun Rəhimov, aktyor və aparıcı Azər Axşam, meyxanaçı Vüqar Əbdülov və astroloq Səbuhi Rəhimli yer alıb. Aktyor paylaşımda qeyd edib:

"1990 cı il. Azərbaycan Dövlət İncəsənət Universtitetinin "Dram teatrı və kino aktyoru" fakültəsinin tələbələri".

Həmin fotonu təqdim edirik:

