Finlandiyanın Baş nazir postuna namizəd Antti Lindtmanın arvix fotosu ölkədə gündəm olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, görüntülər 20 il əvvəl çəkilib. Fotoda Lindtmanın bir neçə çılpaq oğlanla nasist salamı verdiyi və əlində oyuncaq silah olduğu görülür.

41 yaşlı Lindtman açıqlama verərik fotonun real olduğunu və bir film üçün çəkildiyini deyib.

