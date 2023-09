"Arsenal"ın 31 yaşlı futbolçusu Jorjinyo "Fənərbağça"ya transfer olmayacaq.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bunu italyan futbolçunun meneceri açıqlayıb. O bildirib ki, oyunçu karyerasına "Arsenal"da davam edəcək.

Qeyd edək ki, "6 nömrə" transfer etmək istəyən İstanbul təmsilçisinin Jorjinyo ilə maraqlandığı deyilirdi.

