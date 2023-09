"Qalatasaray" ÇL üçün heyətini açıqladı - 3 oyunçu kənarda qaldı

Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Çempionlar Liqası üçün heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni transferlər - Tanguy Ndombele və Davinson Sançesin yer aldığı heyətdə Fredrik Midtsyo, Leo Dubia və Halil Dervişoğlu yoxdur:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Cankat Yılmaz, Saşa Boey, Kaan Ayhan, Viktor Nelsson, Davinson Sançez, Abdulkerim Bardakçı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Serxio Oliveyra, Lukas Torreyra, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Tete, Sedrik Bakambu, Mauro İkardi.



