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"Qalatasaray" ÇL üçün heyətini açıqladı - 3 oyunçu kənarda qaldı

"Qalatasaray" ÇL üçün heyətini açıqladı -
10:59 6 Sentyabr 2023
194 İdman
Cavidan Mirzəzadə
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Türkiyənin "Qalatasaray" klubu Çempionlar Liqası üçün heyətini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni transferlər - Tanguy Ndombele və Davinson Sançesin yer aldığı heyətdə Fredrik Midtsyo, Leo Dubia və Halil Dervişoğlu yoxdur:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Cankat Yılmaz, Saşa Boey, Kaan Ayhan, Viktor Nelsson, Davinson Sançez, Abdulkerim Bardakçı, Emin Bayram, Angelino, Kazımcan Karataş, Serxio Oliveyra, Lukas Torreyra, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vilfried Zaha, Barış Alper Yılmaz, Tete, Sedrik Bakambu, Mauro İkardi.

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