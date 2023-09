Hindistanın adı dəyişdirilir? - RƏSMİ AÇIQAMA

Hindistan XİN ölkənin adı dəyişirilməsi barədə yayılan iddialara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici işlər naziri Subramanyam Cayşankar yerli Asian News International (ANI) xəbər agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, i G20 sammitinə dəvətnaməsində ölkənin hakimiyyət orqanları dövlətin konstitusiyada öz əksini tapmış adından istifadə edib:

“Ölkənin adında Hindistan əvəzinə Bharat sözünü işlədilməsi konstitusiyada öz əksini tapıb. Buyurun, siz özünüz konstitusiyaya baxıb bunun şahidi ola bilərsiniz”, - deyə XİN rəhbəri əlavə edib.

Qeyd edək ki G20 sammitinə dəvətnamələrdə Hindistanın “Bharat” kimi qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.